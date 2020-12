Uno dei prossimi rinforzi della Juventus potrebbe arrivare dalla Premier League. Precisamente dal Manchester United, che oltre al caso Pogba (oggi Raiola ha annunciato che tra il club e il suo assistito è finita) deve gestire anche quello di Jesse Lingard. L'attaccante dei Red Devils ha dato il comito ai suoi agenti di trovare un nuovo club per gennaio, anche in prestito. A riportarlo è Sky Sports, secondo il quale è forte l'interesse della Real Sociedad ma potrebbe essere anche un'occasione di mercato per Juve e Milan.