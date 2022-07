Oggi è arrivato al JMedical di Torino accolto da oltre mille tifosi Paulcome rinforzo per il centrocampo dellain vista della nuova stagione. Ieri è stato ufficializzato anche Angelche ha scelto la maglia numero 22 ma questo non basta per soddisfare Massimiliano Allegri sul mercato. Il tecnico toscano infatti ha chiesto LeandrodalIl desiderio di Massimiliano Allegri è il centrocampista del Paris Saint Germain perchè è un regista, il giocatore che manca a questa Juventus. Dopo Andreae Miralemil tentativo di utilizzarein quel ruolo è fallito e quindi ora Max punta tutto su Leandro Paredes. Starà alla dirigenza bianconera tentare di accontentare il tecnico toscano.