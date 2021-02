Il suo motto, su Instagram, è "until the end", ovvero "fino alla fine", che nel mondo del calcio ha un unico significato, che riconduce alla Juventus. Stiamo parlando della bellissima e intrigante Shana Medina, modella è 'fashion addicted' classe 1990. Sulla sua pagina Instagram, Shana non fa nulla per nascondere la sua simpatia per i colori bianconeri, in particolare per Cristiano Ronaldo, tra tutti il suo preferito. In una foto la si vede intenta a leggere la Gazzetta dello Sport, in una pagina che parla di CR7. In un altro scatto indossa la numero 7 bianconera del fenomeno portoghese. Non mancano riferimenti più 'alti' al mondo juventino, come una foto simbolo dell'Avvocato Gianni Agnelli, al timone di una barca a vela.



