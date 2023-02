Tra i componenti della Prima sezione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni, terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che rappresenta l'organo che dovrà esaminare il ricorso della Juventus sul caso plusvalenze, si leggono molti nomi, ma alcuni colpiscono più degli altri. Sul sito del Coni, infatti, fra i componenti dell'organo presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, si legge anche il nome di Marcello De Luca. Di chi si tratta? Come si evince dal suo curriculum vitae sempre sul sito del Coni, Tamajo è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Sportiva Calcio Napoli. Incarico di breve durata, nel giugno del 1995, ma che sta facendo discutere.E non solo. C'è anche Vincenzotra i componenti del Collegio di Garanzia del Napoli. Tifoso del Napoli, si è reso protagonista di alcune uscite pubbliche sui social con insulti rivolti ad alcune figure di spicco della Juventus e non solo. Da "un’altra pagina squallida della storia degli AGNELLI nel nostro Paese", additati come "bambini viziati", a "Lapo che fa simpatia perché debole. Come del resto lo era il figlio dell'avvocato che si è suicidato". E, infine, anche un passaggio sul "bimbo minchia Ronaldo (che non gli ha consentito di vincere l’ ossessione della CL)". Tutte frasi che stanno facendo infuriare i tifosi bianconeri sui social e che stanno destando scalpore.