Il portiere di riserva del Cesena, impegnato in questo momento contro la Juventus alla Continassa nella prima uscita stagionale di mister Allegri, è un giocatore abituato a calcare i campi internazionali e a misurarsi contro i giocatori delle principali nazionali europee. Si chiama infatti Elia Benedettini ed è il portiere titolare della nazionale di San Marino!

Il 26enne Benedettini è uno dei soli tre professionisti della selezione sammarinese (gli altri due sono gli attaccanti Nicola Nanni e Filippo Berardi, che anch'essi militano in formazioni di Serie C italiana) e come club ha difeso in carriera i pali di San Marino Calcio, Pianese, Novara e per l'appunto Cesena. Avviato a una carriera da titolare quantomeno in C, un brutto infortunio lo ha tenuto fermo per quasi tutto il 2020 e lo ha costretto a ripartire come secondo portiere nella squadra romagnola.



Dicevamo, oggi si trova davanti una big come la Juve, ma nella sua avventura in nazionale ha ormai preso dimestichezza con l'affrontare avversari di primissimo ordine. Giusto per fare un esempio eclatante: il 25 marzo di quest'anno ha calcato nientemeno che il campo di Wembley, nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Per San Marino in quell'occasione è arrivata una sconfitta piuttosto onorevole per i propri standard contro i giganti d'Europa, un 5-0 per l'Inghilterra che ha esaltato proprio l'esplosività tra i pali di Benedettini, che ha evitato il passivo tennistico e a fine partita ha ricevuto i sinceri e ammirati complimenti di Jesse Lingard del Manchester United.



Benedettini ha più recentemente affrontato l'Italia, nell'amichevole pre-Europei vinta 7-0 dagli Azzurri. Nell'intervallo del match della Continassa ha preso il posto del titolare Nardi, e non avrà certo paura dell'ennesimo avversario "impari" come la Juve.