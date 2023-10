La Juve incontra i parlamentari juventini, riuniti ieri in Senato per incontrare la dirigenza. Ferrero, Giuntoli e Calvo, che hanno risposto alle domande per oltre un’ora e mezza. Il presidente ha illustrato la nuova politica della Juventus, parlato dei patteggiamenti e anche dei conti. E - come si legge su Tuttosport - nel Cda di venerdì si parlerà anche di aumento di capitale: con il bilancio in perdita per circa 115 milioni, la metà rispetto ai 239 milioni di rosso dello scorso anno, ma senza i soldi delle Coppe europee la proprietà sta valutando se immettere denaro fresco".