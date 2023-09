Esubero, sul mercato. Così si parlava di Westonnel corso del mercato estivo. Il centrocampista texano dopo il prestito aldella scorsa stagione infatti sembrava che fosse destinato a lasciare nuovamente la Juventus, magari a titolo definitivo. Alla fine, dopo la tournée americana estiva, la decisione della dirigenza bianconera è cambiata ed ha fatto cambiare le sorti di Wes chea Torino. Permanenza che si è rivelata essere la luce della Vecchia Signora nei momenti di buio.Il giocatore classe 1998 è partito da outsider ed ha scalato le gerarchie, gara dopo gara. Max lo ha impiegato anche come esterno. Ha mostrato da subito grande corsa e rapidità. Nella gara di ieri contro il Sassuolo Wes è stata una delle poche luci nel buio bianconero. Proprio da una sua incursione è scaturito l'autogol del Sassuolo, valso il momentaneo pareggio della Juventus. McKennie in generale, si è dimostrato in grande spolvero, ma soprattutto con grande grinta e carattere, non ha mai mollato e ha sempre dato a Madama l'apporto che serviva. Una decisione che non poteva rivelarsi più azzeccata. Ora McKennie è l'arma in più di questa Juventus.