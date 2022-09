Come racconta Gazzetta, a ogni partenza, più o meno, corrisponderà poi un acquisto, ma la Juve conta comunque di risparmiare, come fatto già nell’ultima estate, nonostante l’arrivo di nomi importanti. Alla fine, infatti, gli addii di Bernardeschi, Chiellini, Dybala, De Ligt e gli altri hanno fatto sì che fossero non solo coperte le spese per gli ingaggi di Bremer, Di Maria, Pogba, Paredes e compagnia, ma addirittura che si accantonasse anche un gruzzolo di puro risparmio.