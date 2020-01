Dopo Kulusevski? C'è Paul Pogba. O meglio: potrebbe esserci. Lo rivela Calciomercatocom, che sottolinea come nel 2020 tutti gli indizi per il rifacimento della mediana bianconera portano esclusivamente al gigante francese. Non a gennaio, quello è impossibile: ma a fine stagione, quando qualcosa si può muovere. Soprattutto se lo stesso Paul dovesse forzare.



VOGLIA - Il francese ha voglia di tornare. Anche Raiola ha parlato di una necessità alla pase per il PaulPo: riavere una squadra come la vecchia Juventus. Non c'è fretta, i Red Devils cambieranno tanto a partire dalla prossima estate e margini per imbastire una trattativa ci sono. Ha detto no al Psg, il Real si è defilato e... adesso tocca alla Juventus.