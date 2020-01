Un 2019 perfetto in casa. Come scrive Opta, i bianconeri sono una delle tre squadre, insieme a Liverpool e Barcellona, a non aver perso alcuna partita casalinga nel 2019 nei top-5 campionati europei: 13 successi e quattro pareggi per la Juventus che nell'anno solare che si è appena concluso è stata allenata sia da Massimiliano Allegri che da Maurizio Sarri. E proprio in casa inizia il 2019 della Juve che domani (ore 15) ospita il Cagliari.