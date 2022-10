Si respira un clima diverso in casaall'indomani della, arrivata al termine di una partita combattuta e che ha visto i bianconeri conquistare meritatamente i 3 punti. I granata devono infatti ringraziare il loro estremo difensore Milinkovic-Savic, autore di una prestazione da incorniciare e che per poco non avrebbe consenitito ai suoi di portare a casa un punto. E' inevitabile però tornare con la mente indietro di qualche anno, quando la Vecchia Signora vinceva i derby nei minuti di recupero e con un Cuadrado il più delle volte protagonista.- In particolar modo, a ravvivare i ricordi è la vittoria del, quando Madama si trovava nella parte destra della classifica e a circa 15 punti dalla vetta prima del fischio di inizio di quel Juve-Torino, in cui i bianconeri passarono in vantaggio grazie alla rete di Pogba, rimontata poi dallo straordinario gol di Bruno Peres. Ci penserà poi appunto Juan Cuadrado a consegnare la vittoria ai suoi.con più di 10 punti di vantaggio sulla seconda., non solo per i 3 punti che sicuramente danno fiducia, ma anche e soprattutto per l'atteggiamento e per le trame di gioco viste ieri., che ha giocato con carattere e orgoglio fino all'ultimo istante, facendo riassaporare in parte il gusto della vecchia e vera Juve.