Mentre tiene banco la questione, alle prese con la decisione sull'operazione al ginocchio dopo la lesione al menisco, inizia a delinearsi il centrocampo della2022/23. E una scelta passa necessariamente attraverso il dualismo tra i due giovani Nicolò:. Che la tournée fosse decisiva lo si sapeva, che ci fosse solo un posto per uno di loro, pure.Come riferisce anche Calciomercato.com, la strada appare già tracciata: sarà Fagioli a restare, almeno fino a gennaio. Anche l'infortunio di Pogba potrebbe convincere Max Allegri a dare il via libero definitivo a trattenerlo: un motivo che va a sommarsi al lavoro che l'allenatore sta già facendo con lui da mezzala e allo status da ctp importante ai fini della lista Champions. Resta ancora da risolvere la questione legata al rinnovo, ma le premesse per la fumata bianca ci sono tutte.Se Fagioli resta, Rovella va: per lui non c'è ancora posto nella Juve del presente, ma non è escluso che le cose possano cambiare in futuro: ecco perché l'ex Genoa verrà ceduto soltanto in prestito. Sono in corso valutazioni da entrambe le parti (società ed entourage giocatore), per trovare la soluzione migliore: al momento chi insiste è la Salernitana, ma una decisione definitiva sarà presa soltanto al termine della tournée negli Usa.