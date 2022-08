Lanella serata di domenica ha fatto ritorno adopo l'esperienza negli. Una grande opportunità oltre che vetrina quella dei bianconeri che hanno potuto mettersi in mostra oltreoceano confrontandosi con squadre di tutto rispetto comeoltre alla gara con il. Il percorso della Juventus si concluderà domenica a Tel Aviv contro l'. L'obiettivo di queste gare disputate in altri continenti è proprio quello di far crescere il marchio Juventus rendendolo sempre più internazionale.Sicuramente i bianconeri hanno ricevuto in cambio molto entusiasmo dagli statunitensi accorsi in massa a vedere le gare o a cercare di strappare un selfie con i loro beniamini. I più acclamati oltre all'americano Westonsono stati Paule Angeloltre a Dusan Vlahovic, ripresi anche dalla stessa Juventus intenti a scattare selfie. In realtà i tifosi si sono goduti a pieno la Juventus, accorrendo allo stadio parecchie ore prima della gara, fermandosi nel parcheggio per il cosiddetto tailgating dedicandosi quindi alla grigliata nel parcheggio prima della gara. Lo spettacolo maggiore nella gara contro il Real Madrid acon 93 mila spettatori.Se contro il Real Madrid si è raggiunto il record con 93 mila spettatori nelle gare contro Chivas e Barcellona gli spettatori sono stati circa 30 mila a Las Vegas contro il Chivas e 60 mila a Dallas contro il Barcellona, sfiorati i 200 mila spettatori.