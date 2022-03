La Juventus ha perso il tocco magico? Dopo un decennio di investimenti e di un modello quasi perfetto, in grado di unire economia e risultati sportivi, il club bianconero ha smesso di funzionare in maniera così efficace. La Juventus, scrive la Gazzetta, ha perso il tocco magico e lo si capisce bene dai numeri: "nelle ultime quattro stagioni, dal 2018-19 a oggi, sono stati investiti 435 milioni in acquisti di giocatori, al netto delle cessioni, e sono stati incrementati di circa 50 milioni gli stipendi del personale tesserato, con un esborso-monstre nei primi due anni (quelli di Ronaldo, De Ligt, Rabiot, Ramsey, per un aumento di circa 120 milioni) compensato solo parzialmente dai risparmi messi in atto nelle ultime due stagioni. Quasi mezzo miliardo, dunque, mobilitato per alimentare la potenza di fuoco dei bianconeri".



IL NODO - E come è finita? Il ritorno dell’investimento, sportivamente parlando, è stato non così soddisfacente: due scudetti, una qualificazione in Champions e l’attuale quarto posto, ma soprattutto un’eliminazione ai quarti di Champions e tre agli ottavi. Così quella Juve, che sotto la presidenza di Andrea Agnelli aveva vinto sette scudetti tra il 2010 e il 2018 e fatto due finali di Champions, cercava il salto di qualità in Europa mai arrivato, da Ronaldo in poi. L'investimento, finalizzato a consolidare la leadership italiana e arrivare in fondo alla coppa, non ha pagato, nonostante un marchio forte, ma non completamente posizionato nella fascia superiore a livello globale, quella in grado di generare ricavi sufficienti per ripagare le spese. La pandemia ha condizionato e non poco tutto il disegno, soprattutto per club come la Juventus, che erano in piena fase espansiva, ma anche tanti errori sono stati commenti.



NON SOLO CR7 - Quali? Come scrive la Gazzetta: "E’ chiaro che l’operazione Ronaldo dell’estate 2018 è stata quella di gran lunga più onerosa: in totale 277 milioni tra acquisizione, commissioni e stipendio e al netto della cessione allo United. Ma se si vuole esaminare a fondo la spirale negativa del ciclo aziendale della Juve non ci si può fermare al portoghese, il cui ingaggio aveva peraltro un senso industriale, vista la crescita commerciale che ha portato e che ha lasciato in eredità (i ricavi da sponsorizzazione sono passati da 87 a 146 milioni). Bisogna guardare altrove e indietro nel tempo. In verità, le scelte sbagliate che hanno avuto effetti pesanti sul campo e a bilancio risalgono all’estate 2016, quella del crack Higuain. La stagione 2016-17, non a caso, segna il primo poderoso balzo delle spese nell’era Andrea Agnelli. Ecco, se si allarga il raggio la lista dei giocatori che hanno reso al di sotto delle aspettative è ampia: lo stesso Higuain, costato in tutto 122 milioni tra cartellino, oneri e stipendio (al netto dei ricavi da prestito), Douglas Costa a quota 87 milioni, Arthur 85, Bernardeschi 73, Ramsey 44, Pjaca 32, Rabiot 29". Se il club bianconero ha potuto sostenere le vecchie spese e aggiungerne di nuovo, specialmente in periodo Covid, è stato grazie ad azionisti ed Exor, che ha contribuito per 450 milioni alle due ricapitalizzazioni da 700 milioni degli ultimi due anni. Il futuro, però, non può che essere diverso e non può passare da investimenti fruttuosi e centrati, altrimenti il rischio di non essere competitivi pur spendendo è più che alto.