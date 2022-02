Una Juve... di rincorsa, almeno negli scontri diretti. Ciò che è accaduto domenica sera contro l'Atalanta al Gewiss Stadium non è cosa nuova per la squadra di Allegri, che in questa stagione si è ritrovata in svantaggio per cinque volte su sette nelle gare contro le prime della classifica di Serie A, non sempre riuscendo a recuperare come nel caso di ieri a Bergamo, grazie al gol allo scadere di Danilo. Dal Derby d'Italia con l'Inter alla recente sfida con la Roma, che ha visto i bianconeri protagonisti di un'incredibile rimonta con tre reti in pochi minuti, passando per la gara di andata contro gli orobici e il match dell'Epifania contro il Napoli.

Nella nostra gallery una breve analisi degli ultimi sette scontri diretti: