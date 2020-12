"Basta, non ne posso più". Questo il senso, parola più, parola meno, della furia di Nedved che dopo il rigore negato alla Juventus è letteralmente esploso. Una furia, non la Furia Ceca che era in campo, ma una ancora più devastante. Sceso dagli spalti è andato urlando negli spogliatoi, inveendo contro tutti. Due rigori negati, che la Juve non ha preso bene, anzi. Prima Ronaldo giù, poi Bernardeschi. E Nedved non si contiene, sbraita e se ne va. Con lui poco dopo anche Fabio Paratici, che però esce senza urlare ma a testa bassa e con la faccia scura.