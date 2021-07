Pavel, vicepresidente della, è intervenuto nel corso della cerimonia di presentazione del calendario della Serie A 2021/2022. In questo contesto, tra le altre cose, ha parlato del passato con Mauriziosulla panchina bianconera: "La frase sul 4° posto di Pirlo festeggiato più del suo scudetto? Sarri ha ragione, avevamo vinto già tanto ed eravamo un po' scarichi. Ci abbiamo riprovato con Pirlo, ma per come si è messa la stagione e per come poi è arrivato il 4° posto, subito dopo la Coppa Italia vinta al termine di una stagione sofferta, abbiamo festeggiato così tanto."