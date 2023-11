Dopo l'apparizione di qualche giorno fa alla 'prima' del docufilm su Marcello Lippi, a un anno di distanza dalle sue dimissioni dal Cda della Juventus, è tornato a farsi vedere in pubblico. E ora Pavelpotrebbe rientrare nel mondo del calcio: come riportato dalla stampa ceca, infatti, potrebbe presto trovare un nuovo incarico nella Federcalcio della Repubblica Ceca come direttore dell'area tecnica, con Ivan Hasek possibile nuovo ct.