Così il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha commentato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che metterà di fronte la Juve e il Porto: "In Champions League tutte le squadre sono molto forti. Come dicevo anche l'anno scorso, quando abbiamo preso il Lione e poi siamo usciti... Queste squadre sono abituate a giocare partite come questa: il Lione come il Porto come tutte le altre. Quando passi un turno è importante arrivare in grande forma al momento giusto. Il Porto è molto difficile da affrontare, conosco l'allenatore Sergio Conceiçao che era mio compagno di squadra alla Lazio. È un ottimo tecnico, fa giocare la sua squadra con un 3-5-2 molto ben organizzato: per noi saranno due sfide molto difficili.".