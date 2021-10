"Negli ultimi due anni siamo stati criticati per i risultati, ma spero che tutti si siano accorti che abbiamo portato unoe due coppe. Altri in 10 anni non hanno vinto niente". Parole da ex giocatore e attuale vice presidente, ma soprattutto da tifoso, quelle pronunciate venerdì mattina da Pavel, che al Salone del Libro ha lanciato una palese stoccata alle rivali dellacon una dichiarazione da "gobbo vero", che ha decisamente inorgoglito i sostenitori della Vecchia Signora.Non tutti, però. Sui social non sono mancati, infatti, i commenti in senso contrario, con diversi tifosi - anche bianconeri - che hanno messo un po' di pepe sulla questione e "pizzicato" il dirigente, puntando soprattutto l'attenzione sulla scarsa competitività europea della Juventus, oltre che sui tanti debiti maturati dal club. "Abbiamo vinto, ma solo in Italia. E a che prezzo...", il punto principale delle critiche.Nella nostra gallery alcuni tweet in "risposta" a Pavel Nedved: