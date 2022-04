La Juventus vince contro il Cagliari grazie anche ad un grande assist di Paulo Dybala. Una partita di luci, poche, e ombre tante, quella della Joya. Tuttavia, quando al minuto 81 della gara Massimiliano Allegri richiama in panchina il numero 10 per far subentrare Moise Kean la reazione in tribuna di Pavel Nedved viene pizzicata da Sky.



REAZIONE - La furia ceca, seduta in panchina accanto a Federico Cherubini scuote la testa, gesticola e tiene le mani tra i capelli, sembra proprio non aver condiviso la sostituzione di Dybala. Massimiliano Allegri e la Juventus sostengono che sia accaduto prima della sostituzione, contraria la versione dell'emittente televisiva che invece dice sia proprio quello l'istante ripreso.



LA STOCCATA - Nei minuti precedenti la gara però sempre il dirigente bianconero aveva lanciato una stoccata ad Allegri spiegando: "Non so quali complimenti ha sentito il mister, nessuno mi ha mai fatto i complimenti dopo aver perso. Quello che conta è la vittoria, soprattutto in Italia. Al mister piace essere pratico e concreto, il rammarico può esserci, la Juve ha il DNA della vittoria, stiamo cercando di ottenere questo". Si è fatto sentire, quindi, il vicepresidente bianconero, che è stato tra i protagonisti, pur dalla tribuna, di Cagliari-Juventus.