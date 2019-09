Your browser does not support iframes.

È stato un sabato pomeriggio all’Allianz Stadium per i due figli di Pavel Nedved, Ivana e Pavel junior. Quest’ultimo ha assistito alla partita tra Juventus e Spal in compagnia della bellissima fidanzata Giada Vettori, tifosa bianconera (e non poteva essere altrimenti…). Per la coppia non è certo la prima volta insieme nell’impianto torinese, ma sorte vuole che abbia coinciso con la prima vittoria davvero convincente (e senza gol subiti) di quest’anno per la squadra di Sarri; c’è da augurarsi quindi che continuino a presenziare con assiduità. Pavel e Giada sono attivissimi su Instagram, e quest’estate hanno postato molte foto dei loro viaggi.