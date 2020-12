2









Altro giro, altra sfuriata di Pavel Nedved. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport: mentre maturava la sconfitta della formazione Under 23, impegnata ieri sera con il Renate, il vice presidente bianconero ha lasciato l'impianto di Alessandria in preda alle proteste a causa di un arbitraggio discutibile. Stavolta, non c'è un rigore discutibile, ma un'espulsione - che sembra starci - di Delli Carri. "Nedved lascia il campo lamentandosi di nuovo", si legge sul quotidiano. Che sottolinea il decimo risultato utile consecutivo per la squadra dell'ex Torino Aimo Diana (padrone del girone) e soprattutto la terza sconfitta consecutiva per la Juve Under 23, di nuovo vittima di rimonta.