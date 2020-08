2









La Juve cerca un nuovo numero 9 e se in pole resta Edin Dzeko (col quale c'è un accordo di massima) il club si muove su più fronti e, secondo Tuttosport, Pavel Nedved si sarebbe attivato in prima persona per contattare Luis Suarez, attaccante in uscita dal Barcellona. Sky Sport conferma che il club bianconero si è mosso contattando uno degli avvocati dell'attaccante uruguaiano. Suarez è stato messo alla porta da Koeman ma non vuole lasciare neanche un euro degli 11 milioni più bonus che percepisce al Barcellona e per questo valuta l'addio e la rescissione solo se i catalani gli pagheranno una ricca buonuscita. Se Suarez riuscirà nel suo intento per la Juve sarebbe più facile garantirgli lo stipendio richiesto altrimenti sarà difficile offrire lo stesso ingaggio per tre stagioni, lunghezza del contratto minima che serve per accedere al decreto crescita. DZEKO E MILIK - In tutto questo Dzeko resta la prima scelta del club bianconero e di Andrea Pirlo ma la Roma non vuole cedere l'attaccante a meno che non sia lui a chiedere la cessione. Negli incontri di queste settimane si saprà di più, come appreso dalla nostra redazione, Dzeko ha un accordo di massima con la Juve ma non vuol passare come il capitano che abbandona la nave e per ora non ha chiesto la cessione alla Roma. Deve farlo lui, però, perché se non lo fa la Roma non ha interesse a cederlo e puntare a sua volta su Arek Milik che ha in mano l'offerta dei giallorossi. Un puzzle che passa dalla volontà di Dzeko con la Juve che resta vigile su Suarez.