La lista dei convocati da Allegri per la trasferta di Empoli, da Juventus.com. Mancano Szczesny per infortunio e Huijsen convocato con la Next Gen:Dopo il pareggio interno contro il Bologna, la Juventus torna in campo per affrontare la seconda trasferta dI questa Serie A.I bianconeri sono attesi dalla trasferta di Empoli che coinciderà con l'ultima partita prima della sosta per le Nazionali.L'obiettivo è tornare a Torino con i 3 punti. Fischio d'inizio alle ore 20:45 di domenica 3 settembre 2023.Mister Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per Empoli-Juventus.I CONVOCATI3 Bremer4 Gatti5 Locatelli6 Danilo7 Chiesa9 Vlahovic10 Pogba11 Kostic12 Alex Sandro14 Milik 15 Yildiz16 McKennie17 Iling-Junior18 Kean20 Miretti21 Fagioli22 Weah23 Pinsoglio24 Rugani25 Rabiot27 Cambiaso36 Perin38 Daffara41 Nicolussi Caviglia