Né Houssem Aouar, né Manuel Locatelli. La Juve in cima al taccuino alla voce centrocampisti ha altri due nomi al momento: studierà l'affare Paul Pogba e continua a considerare un predestinato Nicolò Zaniolo, intoccabile per la Roma che lo aspetta dopo l'infortunio e punta a tenerlo con sé anche per la prossima stagione. ​Di certo, Zaniolo oggi è un affare più difficile rispetto a Pogba. La Juve continua a pensarci, sono questi i primi due nomi, poi arrivano tutti gli altri...