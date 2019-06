Si infiamma il duello per Tanguy Ndombelé. Il centrocampista francese del Lione è uno dei principali obiettivi dei vari club europei per la sua capacità di sapersi esprimere nei vari ruoli del reparto mediano. Normale dunque che si sia scatenata una vera e propria sfida di mercato per assicurarsi le sue prestazioni. La Juventus, finora, è stata la squadra che ha insistito maggiormente. I bianconeri sono in prima linea, ma la concorrenza non perde quota. Infatti, nelle ultime ore va registrata l’offensiva del Manchester City. I Citizens cercano un sostituto di Fernandinho ed il francese del Lione sembra ideale per Pep Guardiola.