Your browser does not support iframes.

La splendida fotomodella brasiliana Nathalia Felix ieri sera è tornata in tribuna allo all'Allianz Stadium, e il suo compagno Douglas Costa l'ha ripagata nel migliore dei modi: una rete (su rigore) con tanto di dedica, per chiudere il 4-0 della Juventus sull'Udinese in Coppa Italia. "Ti amo, questo è il tuo anno" ha scritto la donna in una delle Instagram stories dedicate al ritorno al gol del numero 11 bianconero, che in questa stagione fino ad ora era andato a segno solo in Champions League. I tifosi juventini si augurano che, anche con il sostegno di Nathalia, ora si sblocchi pure in campionato…



Gli ultimi scatti 'social' di Nathalia, la fidanzata di Douglas Costa, nella nostra fotogallery