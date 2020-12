8







di Alberto Toppi

89,7 milioni di euro. È questo l’ammontare del rosso che la Juventus ha iscritto a bilancio per l’esercizio chiuso il 30 giugno 2020. Per la verità, la perdita iniziale era pari a 71,4 milioni (11 settembre 2020), incrementati poi di 18,3 milioni per la rescissione del contratto di Gonzalo Higuain e per il conseguente valore residuo a bilancio. Seppur non si tratti del bilancio più preoccupante tra le big di Serie A, la crisi finanziaria scatenata dal Covid-19 non ha risparmiato neanche il club di Andrea Agnelli, che ha registrato una variazione negativa di 49,8 milioni rispetto alla perdita di 39,9 milioni del risultato di bilancio precedente. Sotto l’albero di Natale, purtroppo, ci sono magri risultati dal punto di vista economico, a causa di una pandemia che tutto il mondo non vede l’ora di lasciarsi alle spalle.



IL DISASTRO COVID – Come ormai siamo abituati, il coronavirus ha allontanato obbligatoriamente le persone dagli stadi, teatri senz’anima di battaglie calcistiche. E tutto ciò che circonda lo show dei 90 minuti ha perso attrattività economica, dai botteghini fermi ai diritti tv, passando per il merchandising. Sfoglia la gallery per vedere nel dettaglio le perdite della Juve