Pronti alle vacanze? No, pronti all'ultima fatica. Le vacanze natalizie scatteranno subito dopo il fischio finale di, e c'è già "chi sta pensando ai regali, alle partenze", com'è normale che sia e come ha sottolineato anche Allegri in conferenza stampa. Otto giorni di relax per i giocatori bianconeri, da dedicare alla famiglia, agli amici, agli affetti.Quando si rivedranno? Tutto il 30 dicembre. Appuntamento alla Continassa con Chiellini, Dybala e Chiesa che rientreranno certamente in gruppo. Danilo sarà un po' più indietro, ma sarà pronto pian piano a recuperare terreno e possibilità. Su Ramsey, come sottolineato da Tuttosport, a"nche il club non si pronuncia più: al momento il gallese non è ancora pronto, chissà se lo sarà il 30 o se sarà impegnato a fare le valigie". La Juve si allenerà il 30 e poi il 31 mattina. Mezza giornata per il Capodanno e poi la rimonta in campionato.