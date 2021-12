Natale a New York per Weston. Tramite alcune stories su Instagram il centrocampista della- originario proprio degli States - ha fatto sapere ai tifosi di essere nella Grande Mela, dove con tutta probabilità trascorrerà le feste approfittando della pausa invernale. Viaggio intercontinentale anche per lui, dunque, come per altri compagni di squadra in bianconero che già questa mattina si sono messi in volo con le rispettive famiglie verso località esotiche, per godersi un po' di riposo al caldo.