Paolo Ziliani rincara la dose. Il giornalista commenta nuovamente il caso Juventus-Napoli, utilizzando questa volta come pretesto quanto avvenuto tra Salernitana-Reggiana. Ecco il suo tweet: “La Reggiana ha avuto lo 0-3 perchè "l'ASL non ha mai in club modo vietato di effettuare la trasferta a Salerno". Al Napoli invece sì, sabato e poi domenica, ma l'obbediente Napoli ha avuto lo 0-3 e 1 punto di penalizzazione. Se non cancellano l'obbrobrio, qui viene giù il mondo”.