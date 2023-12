Timothyverso il forfait. Con tutta probabilità l'esterno dellasarà escluso dalla lista dei convocati per la sfida di venerdì sera contro il, avendo lavorato a parte anche oggi (come Mattia De Sciglio). Si assottigliano, dunque, le possibilità di vederlo tra i giocatori a disposizione di Massimiliano, anche per una questione di prudenza dato che il suo stop è dovuto un problema muscolare. Lo statunitense è fermo ai box da oltre un mese: l'infortunio risale infatti al primo tempo della partita del 28 ottobre contro il Verona.