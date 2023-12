Massimiliano, in panchina durante Juventus-Napoli, ha pronunciato parole cariche di amarezza e aspettative nell’analizzare l'occasione d'oro avuta da. "Non l'ha alzata, se la alza fa gol", ha osservato l'allenatore, esprimendo il suo pensiero sulla possibilità di trasformare l'occasione in rete.Le parole di Allegri, raccolte dal bordocampista di Dazn, rivelano il suo coinvolgimento emotivo nella partita e la sua attenzione ai dettagli. Questo commento aggiunge un pezzo al racconto del match, riflettendo la tensione e l'importanza di ogni singolo momento nel contesto della sfida tra Juventus e Napoli.