Dopo le aspre critiche dei tifosi della Juventus nei confronti di Marchisio per la posizione sul caso Juve-Napoli, il giornalista di Rai Sport Enrico Varriale ha pubblicato un post su Twitter per prenderne le difese: “Da sempre Claudio Marchisio ha la Juventus tatuata sulla pelle. Poi è un uomo intelligente, coraggioso e libero. Ha dimostrato che per lui la vita non è solo un pallone che rotola.Per questo lo abbiamo fortemente voluto nella squadra di Rai Sport. Scelta di cui sono sempre più fiero”