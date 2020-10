Il giornalista Rai Enrico Varriale ha subito detto la sua su Twitter sulla delicata situazione di Juventus-Napoli, il cui svolgimento in programma per domani sera è in forte dubbio. Varriale ha messo in relazione la richiesta di alcuni tifosi della Juve di avere la vittoria d'ufficio e la difficile situazione degli ospedali campani: "Al Cotugno non ci sono più posti e qua si chiede la vittoria a tavolino? È una minoranza di tifosi bianconeri, che io chiamo beoti". Chiaramente è impazzata la polemica nei commenti tra membri di opposte tifoserie.