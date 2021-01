1









A poche ore da Juventus-Napoli arrivano buone notizie in casa bianconera. Andrea Pirlo può riabbracciare Juan Cuadrado, definitivamente guarito dal Covid come ha confermato anche la società attraverso un comunicato ufficiale. Il terzino bianconero è stato convocato a sorpresa per la Supercoppa di stasera, nella quale con ogni probabilità andrà in panchina con Demiral o Danilo larghi a destra. La Juve ritrova Cuadrado, il colombiano torna a disposizione.