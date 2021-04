Dopo Bonucci e Demiral, ci sono quindi sospetti di nuovi positivi nella Juve, che mettono il club in allarme. Mentre i tamponi sono più che continui, la situazione potrebbe complicarsi. Juve-Napoli: la partita che sembra non doversi mai giocare. Dovrebbe domani il giorno giusto, a distanza di sei mesi e tre giorni da quando era stata previsto, tre settimane dopo la prima collocazione, ma ancora non si ha la certezza. "E' di ieri - si legge sul Corriere - la notizia relativa a un terzo giocatore debolmente positivo in casa Juve, in attesa degli esiti dei test molecolari per confermarlo o far tirare un sospiro di sollievo attorno a un profilo che potrebbe essere non solo reduce del derby col Toro (ieri un'altra positività) ma anche di rientro dal pericoloso cluster della Nazionale".