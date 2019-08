Sono in vendita i biglietti per la gara Juventus-Napoli, in programma sabato 31 agosto alle ore 20.45.



A seguito del Decreto del Prefetto di Torino del 22 agosto 2019 la vendita avverrà con le seguenti prescrizioni:



- Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Napoli, anche se in possesso di Fidelity Card;



- Inibizione alla vendita nei punti vendita della Provincia di Napoli;



- vendita consentita per il settore Ospiti ai soli possessori di Fidelity card rilasciata dalla SSC Napoli ovunque residenti tranne che nella Provincia di Napoli;



-incedibilità dei tagliandi d'accesso.

La vendita avverrà esclusivamente nei punti vendita situati fuori dalla Provincia di Napoli a presentazione della Fidelity Card rilasciata dalla SSc Napoli e del documento d'identità (anche per la verifica della residenza), presso le ricevitorie TicketOne abilitate.

I posti disponibili per i tifosi ospiti sono 1.016 (settore 110). Il prezzo del tagliando è di € 67,00. La vendita terminerà venerdì 30 agosto alle ore 19:00.



E' il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli.