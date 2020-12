3









E' stato presentato il ricorso del Napoli al Collegio di Garanzia dello Sport contro la sconfitta per 3-0, con punto di penalizzazione in classifica. In occasione della partita con la Juve, mai disputata il 4 ottobre. Si tratta dell'ultimo grado di giustizia sportiva, e dalla prossima settimana - probabilmente già lunedì - il Collegio giudicherà l'ammissibilità del ricorso, salvo poi fissare una data per l'udienza.



ACCELERARE - Si andrà verso un processo veloce. Con la possibilità di avere una sentenza entro Natale. Il motivo? Se il Collegio dovesse accogliere in pieno la richiesta del Napoli, si potrebbe pianificare di nuovo la gara a Torino per il 13 gennaio. Dunque, sette giorni prima della finale di Supercoppa. Se invece il Collegio confermasse la sentenza di Sandulli, il Napoli andrebbe andrebbe al Tar del Lazio. La Juve aspetta e sarebbe anche pronta a giocare il 13.