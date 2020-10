14









Da una parte c'è la Juve, che rispetta il protocollo FIGC e Lega (firmato anche dal CTS e dal Ministero della Salute); dall'altra c'è il Napoli che si attiene all'autorità locale (ASL), convinto che possa sovrastare quella nazionale. Chi vincerà? A stabilirlo sarà il Giudice Sportivo, dal quale i bianconeri si aspettano però il 3-0 a tavolino. Con un'aggiunta: dato l'atteggiamento degli azzurri - di fatto hanno bypassato il protocollo -, il club di De Laurentiis potrebbe incorrere anche in una penalizzazione in classifica. Da regolamento? Meno uno.



LA POSIZIONE LEGA - Come racconta La Gazzetta dello Sport, per la Lega la partita resta confermata. La nota di ieri sera ha eliminato ogni dubbio: la condizione del gruppo di Gattuso non rientra nell'eccezione disposta per il nostro campionato. E a tutelare la posizione della Lega c’è un protocollo definito e firmato dal ministero della salute che permette alle squadre di professionisti di allenarsi e disputare le partite anche se si sono registrati casi di positività". La Rosea sottolinea il precedente su cui fa leva la FIGC: ricordate Torino-Atalanta? Si era giocata nonostante la positività di un giocatore del Toro, che in linea con il protocollo aveva svolto allenamenti singoli per 2-3 giorni senza possibilità di lavorare in gruppo. "Per questo se il Napoli non si presenterà a Torino il giudice sportivo Mastrandrea imporrà il 3-0 a tavolino", scrive ancora Gazzetta. Che sottolinea la rabbia degli altri grandi club verso De Laurentiis: la volontà condivisa, da tutti, è quella di portare avanti il campionato.