Un triangolo in piena regola, una situazione che, comunque vada, sembra destinata a scontentare qualcuno: a un'estremità c'è il duello, che in questo caso specifico è acceso ancora di più dal recente trasferimento alla Continassa di Cristiano, e agli altri due vertici i nomi di Lazare Piotr. Come racconta Tuttosport, infatti, la mezzala serba dell'Udinese piace molto a Torino e intriga altrettanto a Castel Volturno, dove il suo ingaggio la prossima estate sarebbe visto come una soluzione al possibile vuoto lasciato proprio dal polacco in scadenza di contratto che - guarda un po' - è finito nel mirino dei bianconeri. Un "circuito" che preannuncia scintille, peraltro sotto gli occhi attenti di Beppe Marotta che è segnalato decisamente sul pezzo per portare Zielinski all'- Intanto Cristiano Giuntoli, mentre coltiva anche il sogno di scucire al Napoli il tricolore dal petto, studia per la Juve un colpo "alla Kvaratskhelia". Sul taccuino, nello specifico, c'è il nome del 23enne Eduard, centrocampista armeno del Krasnodar, che si aggiunge a quelli di altri giovani talenti "nascosti" in giro per l'Europa come il classe 2006 montenegrino Vasilije, rifinitore di qualità, che i bianconeri vorrebbero assicurarsi quanto prima per arricchire la batteria di talenti della Next Gen.