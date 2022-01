Presenza numero da titolare, tra tutte le competizioni, con la maglia bianconera per @federicochiesa.



Bentornato, Fede!

Traguardo a cifra tonda per Federico. Scendendo in campo questa sera nel big match tra, il numero 22 bianconero ha infatti raggiunto la suacon la maglia della Vecchia Signora in tutte le competizioni. Una serata importante per lui, tornato a disposizione della squadra dopo l'infortunio che lo ha costretto ai box per oltre un mese, sulla quale non ha mancato di mettere la sua firma segnando il gol decisivo per il pareggio finale. Decisamente meritato, insomma, il post celebrativo che la Juve gli ha voluto dedicare su Twitter: