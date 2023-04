Ecco: non è stato certamente spettacolo puro allo Stadium, dovese le sono date di sana - non è un refuso - ragione e dove, alla fin fine, tutto questo divario tra i prossimi campioni d'Italia e i bianconeri proprio non s'è visto. Anzi: ai punti, quasi meglio la Juventus, che nella prima parte dei quarantacinque minuti ha occasioni, pure importanti.Alla fine è 0-0. Non c'è gol. Ma c'è tensione: si respira nell'aria e in una partita apparentemente con poco da raccontare. Che può accendersi con una sola scintilla.