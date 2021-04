10









Juve-Napoli non si è ancora giocata eppure negli ultimi sei mesi non si è parlato d'altro. Dal primo rinvio ai punti assegnati a tavolino, dal ribaltone del Collegio di Garanzia del Coni al secondo rinvio per arrivare ad oggi. Sì, perché a sei mesi di distanza da quel primo rinvio, basato su una decisione fuori dal protocollo pre-stabilito firmata dall'Asl di Napoli, ci troviamo di fronte a una situazione simile, anche peggiore. In quel caso i positivi in casa azzurra erano 2, oggi la Juve ne ha 3: Bernardeschi, l'ultimo odierno, fa parte del gruppo italiano che è stato fortemente colpito dal Covid nel ritiro durante questa pausa Nazionali e ha condiviso una settimana di allenamento con i compagni bianconeri. Da qui l'allarme e la nuova preoccupazione, anche se l'Asl di Torino sembra dell'idea di seguire il protocollo e far disputare la gara. A differenza di quanto successo ad ottobre. Come hanno reagito i tifosi bianconeri? Così! I loro messaggi nella nostra gallery.