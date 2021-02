Juve e Napoli, Napoli e Juve. Ci risiamo: le due squadre, protagoniste del più grosso e metaforico conflitto d'inizio stagione, adesso s'incontrano finalmente in campionato dopo aver "regolato i conti" nella finale di Supercoppa, poi diventata bianconera.? Era lecito chiederlo, giusta la risposta di Andrea Pirlo in conferenza, che mette la parola 'fine' allo scontro d'inizio annata: "La partita dà una voglia particolare? No, ormai è acqua passata, ci siamo incontrati in Supercoppa e pensiamo alla partita di domani che è più importante di quella che dovevamo giocare all'andata, sono situazioni che possono creare fastidio all'ambiente ma siamo concentrati su ciò che fare, stiamo recuperando bene dopo l'Inter. Abbiamo solo questo in testa".