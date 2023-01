Come racconta Gazzetta, analizzando i numeri, ilè superiore in tutte le categorie virtuose: gol (39-26), tiri in porta (102-81), tocchi nell’area avversaria (555-348), dribbling (121-86). La Juve eccelle nelle scorciatoie alternative alla manovra organica: lanci lunghi (213-142) e cross in area (215-197). Anche questa è una contingenza atipica, rispetto alla tradizione. Il Napoli gioca da grande molto più della Juve che è risalita mangiando il pane degli umili: la difesa. Nelle otto vittorie messe in fila il poderoso fortino di Szczesny non ha subito un solo gol. In tutto il campionato i portieri bianconeri hanno raccolto solo 7 palloni in rete, almeno 6 in meno di qualsiasi altra squadra. Naturalmente il tema tattico più telefonato è questo: il miglior attacco del torneo, quello del Napoli (39) cercherà di aprire varchi in una delle più solide difese d’Europa.