Dopo le ultime due edizioni disputate in Arabia, il trofeo che si assegna tra la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia si giocherà nuovamente in Italia. Più precisamente, la Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli si giocherà nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia e la data prescelta dovrebbe essere quella del 20 gennaio, ancora da confermare ufficialmente. La Lega Serie A ha comunicato ieri ai club la decisione di rimanere in Italia come forma di prevenzione in un periodo in cui viaggiare vorrebbe dire esporre maggiormente calciatori e staff al rischio di contagi.