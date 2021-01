2









La famosa sfida tra Juventus-Napoli, che risale alla terza giornata di Serie A, non si è ancora giocata e, dopo l'annullamento del 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, cerca una collocazione. E ora c'è da fissare la data per il recupero del match: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione è sempre più vicina. Juventus-Napoli dovrebbe giocarsi nel weekend del 13-14 febbraio, quando in programma ci sarebbe Napoli-Juventus (terza giornata di ritorno) che di conseguenza slitterà a data da destinarsi.