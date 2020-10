Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato della sentenza di Juventus-Napoli, attesa per domani: "Noi abbiamo un protocollo valido, ma è valido se viene rispettato, quindi il mio invito è che venga rispettato. E abbiamo visto nelle settimane scorse che non sempre, non tutte le società lo hanno rispettato pienamente e lo hanno fatto rispettare ai propri calciatori. È pure vero che queste sono le condizioni minime che noi abbiamo chiesto a tutte le squadre, insieme alla Lega e alla Figc, per poter ripartire col campionato. Se la Lega vuole, può adottare anche misure più severe a tutela dei suoi giocatori. Credo che per adesso la situazione, nonostante i numerosi contagi, sia sotto controllo, ma ripeto, se la Lega vuole può restringere ancora di più le maglie. La prima cosa che auspico è un rigoroso rispetto del protocollo, non è stato così dall'inizio e non è stato così per tutti. Questo è un dato".



IL GIUDICE SPORTIVO - "Mi aspetto che decida con saggezza. Sto aspettando pure io con grande attenzione e attesa, ma non sembra il caso di esprimersi 24 ore prima con un commento a riguardo".